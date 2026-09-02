Гуцан на полях ВЭФ встретился с коллегами из Мьянмы, Камбоджи и Таиланда

Генпрокурор России Александр Гуцан на полях ВЭФ подписал программы сотрудничества с коллегами из Мьянмы, Камбоджи и Таиланда.
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