Путин отверг возможность заморозки средств на счетах граждан

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума категорически отверг возможность заморозки денежных средств на счетах россиян.
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