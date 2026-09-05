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Аргументы и Факты

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Аргентина введет санкции против 45 лиц и компаний, работающих на Мальвинах

Аргентина введет санкции против 45 лиц и компаний, работающих на Мальвинах

Аргентина объявила о введении санкций против 45 физических и юридических лиц, занимающихся проектами по добыче углеводородов в районе Мальвинских островов, сообщила пресс-служба президента.

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