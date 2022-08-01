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Похороны боевика ВСУ обернулись зачётной дракой (Видео)

Похороны боевика ВСУ обернулись зачётной дракой (Видео)

В Винницкой области священник раскольнической «ПЦУ» в компании представителей экстремистской партии «Свобода» сорвал похоронную процессию, требуя, чтобы отпевание не проводил представитель УПЦ, хотя та и объявила о разрыве с Московским Патриархатом.

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