Похороны боевика ВСУ обернулись зачётной дракой (Видео)

В Винницкой области священник раскольнической «ПЦУ» в компании представителей экстремистской партии «Свобода» сорвал похоронную процессию, требуя, чтобы отпевание не проводил представитель УПЦ, хотя та и объявила о разрыве с Московским Патриархатом.