Рост или кризис? Эксперты оценили проблемы, перспективы и будущее туротрасли Алтая

Регион привлекает все больше инвесторов, которые возводят здесь крупные комплексы отдыха. Однако вместе с ними приходят и проблемы За последние годы инвестиции в туристическую сферу Алтайского края космически взлетели: крупные объекты строят в Белокурихе, на "Бирюзовой Катуни", на Ае, в игорной зоне "Сибирская монета" и многих других локациях.
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