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МОСИНФОРМ

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Аварийность на МКАД снизилась на 4,4% с начала года

Аварийность на МКАД снизилась на 4,4% с начала года

За январь — август 2026 года на Московской кольцевой автодороге произошло 393 ДТП. В авариях погибли 16 человек, еще 499 получили ранения.

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