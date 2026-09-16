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Калужские новости

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В нацпарке «Угра» высадили 4 тысячи дубов

В нацпарке «Угра» высадили 4 тысячи дубов

Саженцы высадили в рамках проекта «Восстанавливаем леса — возвращаем зубров», профинансированного Президентским фондом природыВ Угорском лесничества, на территории национального парка "Угра" добровольцы высадили 4 тысячи саженцев дуба на площади в целый гектар.

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