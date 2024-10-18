Антверпен (ATP). 1/2 финала. Баутиста-Агут поборется с Гастоном, Лехечка – с Гироном

Сетка здесь. European Open Антверпен, Бельгия 14 – 20 октября 2024 ATP 250 Призовой фонд – 690 135 евро Крытые корты, хард 1/2 финала Юго Гастон (Франция) Роберто Баутиста-Агут (Испания) Дата проведения 19 октября, 16.
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