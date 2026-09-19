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Президент Латвии: страны НАТО, как и Киев, испытывают проблемы с защитой от БПЛА

Президент Латвии: страны НАТО, как и Киев, испытывают проблемы с защитой от БПЛА

Европа не успевает за развитием воздушной войны и беспилотных технологий, а большинство стран НАТО не смогут отразить удар российских ракет в случае возможной атаки.

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