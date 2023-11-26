Alan Wake 2 и A Highland Song получили высокие оценки от журнала EDGE В свежем выпуске глав...

Alan Wake 2 и A Highland Song получили высокие оценки от журнала EDGEВ свежем выпуске главного британского журнала о видеоиграх EDGE, который уже доступен для подписчиков, содержится ряд обзоров, среди которых Alan Wake 2, WarioWare: Move It и Call of Duty: Modern Warfare III.