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Против стендапера Останина возбудили уголовное дело за враждебные высказывания в адрес участника СВО

Против стендапера Останина возбудили уголовное дело за враждебные высказывания в адрес участника СВО

В Москве в отношении стандап-комика Артемия Останина возбуждено уголовное дело в связи с враждебными высказываниями в адрес участника специальной военной операции, сообщает столичное управление Следственного комитета.

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