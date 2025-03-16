Против стендапера Останина возбудили уголовное дело за враждебные высказывания в адрес участника СВО

В Москве в отношении стандап-комика Артемия Останина возбуждено уголовное дело в связи с враждебными высказываниями в адрес участника специальной военной операции, сообщает столичное управление Следственного комитета.
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