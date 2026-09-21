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Объем ипотечной секьюритизации в России приближается к рекорду

Объем ипотечной секьюритизации в России в 2026 году может установить новый исторический рекорд. По данным Московской биржи, на которые ссылается «Коммерсантъ», к 20 сентября объем ипотечных ценных бумаг (ИЦБ), размещенных под гарантии «Дом.

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