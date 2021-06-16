Анонсированный проект Elex 2 обещает возродить партийные ролевые игры

Фанаты серии Gothic с радостью увидят знакомые родимые пятна их любимца.Известнейший европейский издатель THQ Nordic анонсировал Elex 2, следующую игру от немецкой студии Piranha Bytes, покорившей сердца ролевиков игровыми сериями Gothic и Risen.
Фанаты серии Gothic с радостью увидят знакомые родимые пятна их любимца.Известнейший европейский издатель THQ Nordic анонсировал Elex 2, следующую игру от немецкой студии Piranha Bytes, покорившей сердца ролевиков игровыми сериями Gothic и Risen.
Свежие комментарии