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Анонсированный проект Elex 2 обещает возродить партийные ролевые игры

Анонсированный проект Elex 2 обещает возродить партийные ролевые игры

Фанаты серии Gothic с радостью увидят знакомые родимые пятна их любимца.Известнейший европейский издатель THQ Nordic анонсировал Elex 2, следующую игру от немецкой студии Piranha Bytes, покорившей сердца ролевиков игровыми сериями Gothic и Risen.

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