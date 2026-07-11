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OpenAI оказалась под угрозой жёстких санкций из-за сокрытия улик по иску The New York Times

OpenAI оказалась под угрозой жёстких санкций из-за сокрытия улик по иску The New York Times

Истцы утверждают, что компания два года прятала выборки из десятков миллионов диалогов и сделала переданные суду данные непригодными для анализаOpenAI оказалась под угрозой судебных санкций в рамках продолжающегося разбирательства с The New York Times и рядом других американских издательств.

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