OpenAI оказалась под угрозой жёстких санкций из-за сокрытия улик по иску The New York Times

Истцы утверждают, что компания два года прятала выборки из десятков миллионов диалогов и сделала переданные суду данные непригодными для анализаOpenAI оказалась под угрозой судебных санкций в рамках продолжающегося разбирательства с The New York Times и рядом других американских издательств.
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