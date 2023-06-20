Принимаются меры по повышению безопасности дорожного движения

Госпредприятие «Государственная дорожная администрация» (ГДА), как заказчик, объявляет о тендере на проведение работ по нанесению продольной дорожной разметки на национальных трассах, расположенных в северных, центральных и южных районах страны.
Госпредприятие «Государственная дорожная администрация» (ГДА), как заказчик, объявляет о тендере на проведение работ по нанесению продольной дорожной разметки на национальных трассах, расположенных в северных, центральных и южных районах страны.
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