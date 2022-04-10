Ян проиграл Стерлингу, «Зенит» победил в Грозном впервые за 7 лет, фигуристы оправдываются после шоу Плющенко, 3 ассиста Месси и хет-трики Неймара и Мбаппе, падение «МЮ» и «Рубина» и другие новости

1. Лидер РПЛ «Зенит» не думает никого подпускать – традиционно сложный выезд в Грозный на этот раз оказался успешным.
Популярные статьи
- «Ман Сити» победил «Атлетико» в ЛЧ, 10 апелляций в CAS от России, немецкий босс ушел из «Локо» и другие новости утра
- ТОТО. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ сезон 21/22. Двадцать четвертый тур!
- Ничья «Зенита» и новые судейские скандалы в РПЛ, гол Месси и 2+3 Мбаппе, поражение «Юве», победы «Барсы» и «Металлурга», Большунов выиграл марафон, Резцова – масс-старт и другие новости
Свежие комментарии