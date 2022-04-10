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Ян проиграл Стерлингу, «Зенит» победил в Грозном впервые за 7 лет, фигуристы оправдываются после шоу Плющенко, 3 ассиста Месси и хет-трики Неймара и Мбаппе, падение «МЮ» и «Рубина» и другие новости

Ян проиграл Стерлингу, «Зенит» победил в Грозном впервые за 7 лет, фигуристы оправдываются после шоу Плющенко, 3 ассиста Месси и хет-трики Неймара и Мбаппе, падение «МЮ» и «Рубина» и другие новости

1. Лидер РПЛ «Зенит» не думает никого подпускать – традиционно сложный выезд в Грозный на этот раз оказался успешным.

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