15+ горемык, которые лучше проедут сотни километров крутя педали, чем снова сядут в самолет

Многие люди с опаской относятся к перелетам. Кто-то боится оказаться так высоко в воздухе, для кого-то страшна турбулентность, ну а третьи искренне боятся, что им не повезет с соседями и весь полет придется терпеть дискомфорт.
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