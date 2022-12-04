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Советник губернатора Биназаде: “Иран заинтересован в поставках российских вагонов для метрополитена”

Советник губернатора Биназаде: “Иран заинтересован в поставках российских вагонов для метрополитена”

Советник правительства иранской провинции Фарс, директор по вопросам образовательного и научного сотрудничества Ширазского университета Мойтаба Биназаде сообщил, что Шираз приветствует предоставление Россией вагонов для метро и не исключает сотрудничества в производстве.

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