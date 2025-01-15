Индустрия туризма превратилась в кошмар для жителей поселка

Общественные слушания прошли в администрации Прионежского района Текст, фото: Антонина Кябелева 15 января в здании Прионежской администрации состоялись публичные слушания, касающиеся будущего жилого массива Ринда.
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