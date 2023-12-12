12 идей - как организовать места хранения овощей и фруктов на кухне

Правильная организация пространства на кухне дает нам прежде всего порядок и комфорт в доме! Удобные места хранения для овощей занимают одно из самых важных мест, ведь купив картошку или лук с морковкой и принеся их домой, наша главная задача, все разложить по своим ящичкам и полочками, а вот какими они будут? Пластиковыми, сетчатыми, плетеными или деревянными, все это конечно зависит от интерьера кухни и наших предпочтений.