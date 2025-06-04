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Демо PIONER, новая игра от Owlcat, метроидвания по God of War, слухи об RE 9, показ The Witcher 4…

Демо PIONER, новая игра от Owlcat, метроидвания по God of War, слухи об RE 9, показ The Witcher 4…

Разработчики PIONER готовят демоверсию для Steam, CD Project RED представила технодемку The Witcher IV на State of Unreal 2025, Owlcat Games скоро анонсирует ещё одну игру, Sony вот-вот проведёт новый выпуск State of Play, следующая God of War станет метроидванией в духе Prince of Persia: The Lost Crown, приватные серверы появятся в Dune: Awakening раньше, Hollow Knight: Silksong .

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