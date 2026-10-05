В Калужской области утром 5 октября объявлена беспилотная опасность

Спокойное небо над Калужской областью продержалось около двух часов после предыдущего объявления беспилотной опасности, власти предупредили жителей об угрозе вновь.
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