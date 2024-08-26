Маск заявил, что только Россия смогла бы помочь вернуть экипаж Starliner без SpaceX

Предприниматель Илон Маск заявил, что если бы не его компания SpaceX, то только Россия смогла бы вернуть на Землю экипаж корабля CST-100 Starliner, на котором находились астронавты Бутч Уилмор и Суниту Уильямс.
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