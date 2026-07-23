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Тайные росписи, большая разница в возрасте и неожиданные союзы: кто из российских актёров сыграл свадьбу в 2026 году

Тайные росписи, большая разница в возрасте и неожиданные союзы: кто из российских актёров сыграл свадьбу в 2026 году

Для многих российских артистов 2026 год стал временем перемен. Пока одни ставили точку в многолетних союзах и находили новую любовь, другие решались на спонтанные тайные церемонии или переносили экранные чувства в реальную жизнь.

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