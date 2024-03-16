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Reuters: власти Нигера разорвали военное соглашение с США

Reuters: власти Нигера разорвали военное соглашение с США

Военные, находящиеся у власти в Нигере, разорвали военное соглашение с США. Об этом со ссылкой на официального представителя военного переходного правительства Нигера Амаду Абдрамана сообщает информационное агентство Reuters.

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