Reuters: власти Нигера разорвали военное соглашение с США

Военные, находящиеся у власти в Нигере, разорвали военное соглашение с США. Об этом со ссылкой на официального представителя военного переходного правительства Нигера Амаду Абдрамана сообщает информационное агентство Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии