Открытие штаба по общественному наблюдению за выборами прошло в Подмосковье

Единый день голосования назначен на 15 — 17 марта 2024 года. На базе Общественной палаты Московской области 21 декабря состоялось открытие штаба по подготовке и организации общественного наблюдения за предстоящими выборами президента России.
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