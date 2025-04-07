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  • Silver Kont
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Овечкина обвиняли в трусости на всю Америку и пугали жестокой расправой! Ови заткнул тех, кто его ненавидел

Овечкина обвиняли в трусости на всю Америку и пугали жестокой расправой! Ови заткнул тех, кто его ненавидел

Пока русский гений не стал великим, его гнобили.Помните ли вы североамериканских телевизионных стариков — Майка Милбери и Дона Черри? Второй ветеран заокеанского телевидения более известен в России, чем первый.

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