Овечкина обвиняли в трусости на всю Америку и пугали жестокой расправой! Ови заткнул тех, кто его ненавидел

Пока русский гений не стал великим, его гнобили.Помните ли вы североамериканских телевизионных стариков — Майка Милбери и Дона Черри? Второй ветеран заокеанского телевидения более известен в России, чем первый.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии