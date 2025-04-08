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Царьград

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Цены на нефть начинают расти: Brent подскакивает до $65 за баррель

Цены на нефть начинают расти: Brent подскакивает до $65 за баррель

Утренние торги во вторник показали рост цен на нефть: Brent поднялась до $65,05, WTI - до $61,57. Ранее котировки падали на фоне угроз Трампа о новых пошлинах на китайский импорт и планов Saudi Aramco снизить цены.

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