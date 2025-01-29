В ожидании сделки

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Сергей Татаринцев

На карту поставлено само существование России и у нас нет другого выбора и выхода.Только как полная Победа и безоговорочная капитуляция бандерафашистского режима, узурпатора и убийцы у которого руки по локоть в крови Украинского и Русского народа.Эта мразь растоптала самое ценное,что есть на белом свете,это священная во все века-Связь Времён."Связь времён" — это концепция, отражающая неразрывную взаимосвязь между прошлым, настоящим и будущим поколений, а также преемственность культурных, исторических и моральных ценностей. Этот принцип показывает, как события и опыт предков влияют на современность и формируют будущее.Будущего у Украины как выяснилось,уже больше нет.Да и такая страна, как Украина уже больше не существует.