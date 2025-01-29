Ростислав Ищенко На Украине ожидают сделки Трамп/Путин. Зеленский пытается обеспечить себе участие в переговорах, хоть бы даже не за столом, а под столом, но чтобы всенепременно участвовать.
В ожидании сделки
Комментарии
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ЦА
Цуркан Арк
Никаких договорняков. Только Победа
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11 час.
Семен Демин
Вот и получается, что полный разгром Украины самый выгодный для всех вариант.
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4 час.
СТ
Сергей Татаринцев
На карту поставлено само существование России и у нас нет другого выбора и выхода.Только как полная Победа и безоговорочная капитуляция бандерафашистского режима, узурпатора и убийцы у которого руки по локоть в крови Украинского и Русского народа.Эта мразь растоптала самое ценное,что есть на белом свете,это священная во все века-Связь Времён."Связь времён" — это концепция, отражающая неразрывную взаимосвязь между прошлым, настоящим и будущим поколений, а также преемственность культурных, исторических и моральных ценностей. Этот принцип показывает, как события и опыт предков влияют на современность и формируют будущее.Будущего у Украины как выяснилось,уже больше нет.Да и такая страна, как Украина уже больше не существует.
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4 час.
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