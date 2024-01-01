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Царьград

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Стало известно, кому в России с 1 января 2024 года повысят пенсию

Стало известно, кому в России с 1 января 2024 года повысят пенсию

С начала 2024 года, как утверждают в Госдуме, пенсии увеличатся у неработающих пенсионеровЧлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб анонсировала автоматическую индексацию пенсий у неработающих пенсионеров.

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