БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 456 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • anna
    Жаль,если не удастся спасти природу.Когда едешь по Швейцарии или Италии,то любуешься природой этих стран.Так почему ж...Волгоград ждет по...
  • Прохожий по жизни
    Бедолага вы, Андрей! Сообщите координаты, - сброшу вам с пенсии денежек на 30 коробок спичек. Для сведения: студент...За это скакал майдан
  • Сергей Пантюхин
    Не стоит и исклюать интерес к древесине из дуба. Древесина из твёрдолиственных пород стоит приличных денегВолгоград ждет по...

Из одного металла льют

Из одного металла льют

Генерала армии Андрея Хрулёва можно по праву считать создателем финансовой основы и материального фундамента Великой Победы Печугин Вячеслав Еня Игорь     76 лет назад наши деды и отцы сокрушили нацизм в самой кровопролитной и страшной войне ХХ века.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх