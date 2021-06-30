Из одного металла льют

Генерала армии Андрея Хрулёва можно по праву считать создателем финансовой основы и материального фундамента Великой Победы Печугин Вячеслав Еня Игорь 76 лет назад наши деды и отцы сокрушили нацизм в самой кровопролитной и страшной войне ХХ века.