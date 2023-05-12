Русская весна

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В Британии рассказали, к чему приведут поставки ракет Storm Shadow ВСУ 

В Британии рассказали, к чему приведут поставки ракет Storm Shadow ВСУ 

Британские ракеты Storm Shadow, которые Лондон обещал передать Киеву, не изменят баланса сил в зоне проведения специальной операции, заявил обозреватель The Telegraph Льюис Пейдж.

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