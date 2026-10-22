"The Penguin" show-runner and executive producer Lauren LeFranc reportedly is in talks to bring another DC Comics villain -- Poison Ivy -- to HBO.
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