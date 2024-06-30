В больницах Севастополя остаются 22 пациента, пострадавших при атаке ВСУ

22 человека, в том числе 2 детей, получивших ранения на пляже в Севастополе при ракетной атаке ВСУ, продолжают оставаться на лечении в городских больницах, 30 июня сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
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