ТОРОНТО (ИА Реалист). Джастин Трюдо призвал канадцев отнестись как можно серьезнее к притязаниям Дональда Трампа на присоединение Канады к США в качестве 51–го штата.
Трамп намерен аннексировать Канаду ― Трюдо
Комментарии
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Eduard
И что? Какая вам разница,будите частью США! Многие страны на другом континенте хотят быть в ЕС,так кая разница.Бто ничего не дает,кроме оков Брюсселя но они хотят в ЕС!
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19 час.
Eduard
А ты молокосос вообще убирайся,надоел.Канада всех преступников укрыла под видом свободы и демократии,мы это не забыли!
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19 час.
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