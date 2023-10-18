Путин: товарооборот Китая и России в 2023 году превысит $200 млрд

ТАСС/Сергей Савостьянов Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином 18 октября заявил, что по итогам 2023 года товарооборот между Россией и Китаем превысит 200 миллиардов долларов.
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