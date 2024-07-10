Гаврилов: Запад использует украинский кризис для обоснования действий НАТО

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в статье для РИА Новости заявил, что страны Запада тратят миллиарды на украинский кризис, так как он возвращает НАТО функцию защиты от угрозы с Востока.