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Рылов об Олимпиаде-2024: «Не слежу за новостями по допуску. Решение по этому поводу я принял, доволен своей жизнью»

– Ты отказался от участия в Олимпиаде. Перестал после этого следить за новостями по допуску? – Не думаю, что стоит за этим следить.

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