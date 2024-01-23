Нечем дышать. Когда в Алтайском крае снимут режим "черного неба"?

Загрязняющие вещества в режиме нон-стоп поступают в воздух с 16 января и практически не рассеиваются Вторую неделю в крупнейших городах Алтайского края, Барнауле и Бийске, сохраняется режим "черного неба", во время которого вредные примеси в воздухе почти не рассеиваются, а дышать становится все сложнее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии