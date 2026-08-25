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Переплата за OLED составляет 300 долларов. Asus запустила продажу портативной консоли ROG Xbox Ally X20 с OLED-экраном

Переплата за OLED составляет 300 долларов. Asus запустила продажу портативной консоли ROG Xbox Ally X20 с OLED-экраном

Без очков в комплектеКомпания Asus выпускает портативную игровую консоль ROG Xbox Ally X20 с OLED-экраном, которую представила ещё летом, но теперь самостоятельно, а не только в комплекте с дорогими очками Xreal.

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