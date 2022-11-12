Правительство Херсонщины: административной столицей региона временно станет город Геническ

Город Геническ временно станет административной столицей Херсонской области. Об этом заявил представитель администрации региона, пресс-секретарь заместителя председателя правительства Херсонской области Александр Фомин, передает РИА Новости.
Город Геническ временно станет административной столицей Херсонской области. Об этом заявил представитель администрации региона, пресс-секретарь заместителя председателя правительства Херсонской области Александр Фомин, передает РИА Новости.
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