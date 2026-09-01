Представители МВД по Республике Крым поздравили учеников ведомственных кадетских классов из Симферополя с Днём знаний

В МБОУ «СОШ № 28 им. С.К. Беспалова» прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний. В торжественной линейке приняли участие руководство Министерства внутренних дел по Республике Крым, педагогический состав, юные кадеты и их родители.