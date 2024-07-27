Красноярские полицейские дали портрет ребенка-наркокурьера

Красноярские полицейские рассказали, как понять, что ваш ребенок стал наркокурьером. Признаки, по которым можно заподозрить неладное, перечислил во время встречи с журналистами начальник отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по краю Андрей Круглов.