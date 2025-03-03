Российские войска продолжают выбивать противника из Константинополя после освобождения: Карта специальной военной операции на Украине на 3 марта 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ Донецкой Народной Республике (ДНР) разворачиваются интенсивные боевые действия: по последним данным, российские войска выбивают ВСУ из Константинополя в ДНР, укрепляя контроль на ранее освобождённых участках.