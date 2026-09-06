Израиль разбомбил авиаударом жилые здания на юге Ливана

Израиль разбомбил авиаударом жилые здания в Набатии на юге Ливана. Об этом сообщает RT.В публикации отмечается, что это вторая атака на район за сутки.
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