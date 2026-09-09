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Александр Цыбульский оценил скейт-парк в Северном округе

Александр Цыбульский оценил скейт-парк в Северном округе

Он создан по инициативе жителей в ходе регионального проекта «Комфортное Поморье». Объект стал одним из флагманских для территории: на общественном голосовании его поддержали 3086 человек.

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