В Мужах проходит районный фестиваль «Живые традиции»

Участники из села Горки привезли огурец длиной 63 сантиметра на районный фестиваль «Живые традиции» в Мужах.
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