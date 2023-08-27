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Чарльз Баркли: «Из всей той чепухи, которая происходит в НБА, от того, что добились «Наггетс» и Йокич, мне стало тепло на душе»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли в разговоре с известным спортивным экспертом Биллом Симмонсом признался, что испытывает уважение к двукратным MVP Николе Йокичу и Яннису Адетокумбо.

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