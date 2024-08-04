Скотт Риттер назвал действия ВСУ терроризмом

ВСУ специально наносят удары, целясь в мирных жителей. Это акт терроризма, нарушающий нормы международного гуманитарного права, заявил 4 августа отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии