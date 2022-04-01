В Тюмени 2 апреля на четырёх площадках пройдёт продовольственный фестиваль

Ярмарочные плоощадки будут располоожены на паркоовке между улицами Льва Толстого и Ямской, рядом с Выставоочным залом на улице Севастоопольской, у торгового центра «Заречный двор» и недалеко от Цветного бульваара вблизи спорткомплекса «Центральный».