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В Тюмени 2 апреля на четырёх площадках пройдёт продовольственный фестиваль

В Тюмени 2 апреля на четырёх площадках пройдёт продовольственный фестиваль

Ярмарочные плоощадки будут располоожены на паркоовке между улицами Льва Толстого и Ямской, рядом с Выставоочным залом на улице Севастоопольской, у торгового центра «Заречный двор» и недалеко от Цветного бульваара вблизи спорткомплекса «Центральный».

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